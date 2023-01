Простой мониторинг uptime сервера с отчетами в Telegram

Чтобы держать руку на пульсе сервера, существует масса ПО. Но если у вас мало ресурсов, например впс-ка с 1-2 гб ОЗУ и одним единственным ядром, то не стоит ставить какие-то сложные системы мониторинга, ведь они будут жрать и без того скудные ресурсы. Да и установка с настройкой того же munin могут вызвать затруднения у не опытных пользователей. Куда проще добавить одну строчку кода в cron задачи и в случае проблем — получать сообщения в телегу, как и в случае устранения проблем.

Набросаем простенький скрипт:

#!/bin/bash AVG_MAX=2 BOT_ID="your_telegram_bot_id" CHAT_ID="your_chat_id" AVG=$(awk -v avg_max=${AVG_MAX} '$1>avg_max{print $1}' /proc/loadavg) if [ -n "$AVG" ]; then curl -L "https://api.telegram.org/bot$BOT_ID/sendMessage?chat_id=$CHAT_ID&parse_mode=html&text=HIGH AVG: $AVG" sleep 61s AVG=$(awk -v avg_max=${AVG_MAX} '$1<=avg_max{print $1}' /proc/loadavg) if [ -n "$AVG" ]; then curl -L "https://api.telegram.org/bot$BOT_ID/sendMessage?chat_id=$CHAT_ID&parse_mode=html&text=NORMAL AVG: $AVG"; fi fi